إلتشي يحقق إنجازا في الليجا لم يكرره منذ 39 عاما

إلتشي (إفي): انتظر فريق إلتشي 39 عاما ليكرر اليوم إنجازه السابق المتمثل في الفوز بثلاث مباريات متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان إلتشي قد نجح مساء الأحد في الفوز على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لواحد ضمن الجولة التاسعة، ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية خلال الجولتين الماضيتين عندما فاز على سيلتا فيجو خارج ملعبه بهدف نظيف ثم اسبانيول بهدفين لهدف.

وانتظر إلتشي لتحقيق هذا الإنجاز 39 عاما، حيث كان قد حقق نفس الأمر في موسم 1972-73 عندما فاز على ريال مدريد بهدف نظيف ثم كاستيون بهدفين للاشيء وأخيرا غرناطة بهدف.

وبإمكان فريق المدرب فران اسكريبا تحقيق إنجاز حال تحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل أمام غرناطه بمعقله مارتينيز فاليرو.

يذكر أن إلتشي عاد لليجا بعد غياب طويل دام 25 عاما، حيث كانت آخر مشاركة له بالأضواء في موسم 88-89.

وبهذا الفوز يصعد إلتشي للترتيب التاسع في جدول الليجا برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث خسارات، ليبتعد عن المربع الذهبي المؤهل لبطولات أوروبا بفارق خمس نقاط.