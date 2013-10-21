بالفيديو .. كهربا يورط صامويل أفوم في ركلة جزاء بالدوري السويسري

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن على ركلة جزاء لمصلحة فريقه أمام يانج بويز يوم الأحد.

وحل يانج بويز ضيفا على لوزيرن ضمن الجولة الـ12 من الدوري السويسري وتعادل معه بهدف لمثله.

وسجل كهربا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الخامسة، قبل أن يورط الغاني صامويل أفوم في ركلة جزاء عقب دخوله إلى الملعب.

ودخل أفوم لاعب سموحة السابق إلى الملعب في الدقيقة 64، وبعدها بدقائق تداخل مع كهربا في كرة مشتركة داخل منطقة جزاء فريقه.

ونجح اللاعب المصري البالغ من العمر 19 عاما في لعب الكرة قبل أفوم الذي اسقطه ليحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها أوليفر بوزانيتش وأهدرها.

وحاول جناح منتخب مصر رد الكرة إلى المرمى بعدما تصدى لها الحارس، لكن مدافع يانج بويز نجح في تشتيتها من أمامه.

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