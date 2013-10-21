وفاة شخصين وإصابة 20 خلال إجازة العيد في دبي

توفي شخصان أحدهما في حادث دهس وآخر في حادث تدهور، وأصيب 20 شخصاً آخرين بينهم 5 أطفال من جراء 9 حوادث مرورية بليغة وقعت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في دبي، وتضمنت ابرز المخالفات التي تم تحريرها اصطدام او تدهور نتيجة الانحراف المفاجئ، وعدم الانتباه أثناء القيادة، والتهور والدهس.

وترقد طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في حالة حرجة نتيجة اصابتها بإصابات خطيرة أثناء عبورها الشارع بمفردها حيث تعرضت للدهس من قبل سائق عربي الجنسية اثناء قيادته السيارة بدون انتباه في احد الشوارع الجانبية ذات المسارين وتعاني من كسر في الجمجمة من جراء الحادث.

حوادث

واكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور دبي ان ترك الاطفال بمفردهم يعبرون الطرق اصبح من الامور الخطرة التي لا ينتبه اليها اولياء الامور ويجب محاسبتهم عليها، منوها الى ان الحادث الاول وقع يوم الجمعة قبل الماضية في الساعة الثالثة والنصف فجرا حيث تدهور باص نتيجة الاهمال وعدم الانتباه والانحراف المفاجئ جهة اليسار على الطريق القادم من شارع صلاح الدين بالاتجاه لدوار القيادة، حيث اصطدم بالحاجز الاسمنتي للجسر، ثم اصطدم بلوحة ارشادية، وتدهور، وواصل الباص اندفاعه لمسافة 20 مترا حيث توفي السائق في موقع الحادث نتيجة اصابات عدة جسدية، ونقل الى الطب الشرعي لأخذ عينة من دمه، كما لحقت اضرار بليغة في الباص.

واشار اللواء الزفين الى ان الحادث الثاني وقع في الثالثة من فجر يوم الاثنين الماضي على شارع الإمارات، وكان اصطداما بين ثلاث مركبات فاخرة حيث اصطدمت السيارة الاولى التي يقودها شاب اماراتي يبلغ من العمر 21 عاما بسيارة تقودها امرأة اماراتية من نوع لكزس التي بدورها انحرفت نتيجة الاصطدام واصطدمت بسيارة ثالثة يقودها اماراتي آخر حيث اندفعت الأخيرة لخارج الطريق، وتدهورت، وأصيب كل من بداخلها من السائق، وامرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات ونقلوا جميعا للمستشفى.

ولفت الزفين أن الحادث الآخر وقع مساء الاثنين الماضي وكان عبارة عن تصادم بين مركبتين على شارع الشيخ محمد بن زايد، ونتيجة الانحراف المفاجئ لسيارة يقودها شخص من الجنسية السورية اصطدم بأخرى تقودها إماراتية وكانت تسير في مسارها الصحيح ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص بما فيهما سائقا السيارتين.

مأساة

وأشار الى أنه في الثامنة من صباح الاربعاء الماضي ورد بلاغ عن حادث اصطدام ودهس ووفاة المدهوس على شارع الرباط بالاتجاه الى القرهود حيث صدمت سيارة من نوع لكزس يقودها اماراتي 26 عاما عاملا آسيويا كان يقوم بنقل مخلفات المزروعات من الرصيف الجانبي، وتوفي في الحال، وواصل المتسبب سيره واصطدم بشاحنة متوقفة على كتف الطريق وأصيب بعدة اصابات نقل على اثرها الى المستشفى، مضيفا انه وقع في ذات اليوم حادث تصادم بين سيارتين نتيجة دخول الطريق دون التأكد من خلوه، والانحراف المفاجئ ونتج عن الحادث اصابة سائقي المركبتين رجل وامرأة من الجنسية الهندية، مشيرا الى انه في الحادية عشر والنصف من صباح الجمعة الماضي دهس سائق مركبة مصري الجنسية طفلة عمرها 4 سنوات هندية على شارع فرعي بمنطقة عود ميثاء مقابل النصر بلازا كانت تعبر الطريق، ونقلت الى المستشفى في حالة حرجة.

فيما وقع في الثامنة من مساء الجمعة وقع حادث تصادم على شارع الشيخ محمد بن زايد بين سيارة تويوتا لاند كروزر يقودها باكستاني ونتيجة الانحراف المفاجئ اصطدم بأخرى قادمة في مسارها الصحيح تقودها امرأة إماراتية حيث اندفعت الاخيرة من قوة الاصطدام واصطدمت بالحاجز الاسمنتي ثم عادت للشارع واصطدمت بالمركبة الاولى مرة اخرى، وأصيب السائقان بإصابات مختلفة، كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص آخرين كانوا بداخل المركبتين غالبيتهم من النساء وبينهم 3 اطفال.

تهور

واكد اللواء الزفين أن حادثا آخر وقع عند تقاطع الاشارة الضوئية للمارينا مول حيث تجاوز شخص ايطالي الجنسية بسيارته الاشارة الحمراء واصطدمت بسيارة تقودها هنغارية مما أدى الى احتراق سيارة الاخيرة بالكامل واصابة سائقها بينما تم تكفيل السائق لحين البت في القضية.

ونوه اللواء الزفين الى انه بجانب تلك الحوادث التي تنم عن اهمال ورعونة في القيادة سجلت فرق اسناد حالات متعددة لشباب متهورين في القيادة ولديهم سوابق مرورية خطيرة في الهروب من الشرطة، مؤكدا أنه سيتم تشديد الاجراءات المرورية بحق هؤلاء الشباب الذين يعرضون حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.