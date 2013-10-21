تركيا الأولى فى الاستيراد من الكويت خلال أغسطس

استمرت تركيا فى مقدمة دول العالم غير العربى استيرادا من الكويت، حيث بلغ إجمالى الصادرات الكويتية إليها فى شهر أغسطس الماضى نحو 4 ملايين دينار (14.139 مليار دولار)، بنسبة تقدر بحوالى 37% من إجمالى الصادرات إلى دول العالم غير العربى.

فيما جاءت بلجيكا، وحسب النشرة الشهرية التى تصدرها وزارة التجارة والصناعة الكويتية وحصلت "الأناضول" على نسخة منها، فى المرتبة الثانية بـ3.5 مليون دينار (12.372 مليون دولار)، وبنسبة تقدر بحوالى 30%، وحلت إسبانيا بالمرتبة الثالثة، حيث بلغت جملة الصادرات إليها حوالى مليون دينار (3.535 مليون دولار)، وبنسبة 9%.

واستحوذت دول مثل إيطاليا، البرتغال، بريطانيا، ألمانيا، قبرص، فرنسا، إيران، الصين، اليونان، بلغاريا، كينيا، سيريلانكا، وتنزانيا على النسبة المتبقية والبالغة 24% من الصادرات الكويتية للدول غير العربية.

وحسب نشرة وزارة التجارة والصناعة الكويتية فإن أهم المواد المصدرة من الكويت خلال أغسطس البولى إثيلين، صفائح الألومنيوم، المواد الكيميائية، السيلكون، المرطبات، الأطباق البلاستيك، والدهن الحيوانى.

وعلى صعيد متصل انخفضت صادرات الكويت فى أغسطس للدول غير العربية مقارنة بشهر يوليو بنسبة 22%، كما شهدت الصادرات هبوطا ملموسا على أساس سنوى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى بنسبة تجاوزت 33%.

وفى نفس السياق بلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خلال أغسطس 2013 ما يقارب 25 مليون دينار (88.370 مليون دولار )، حيث كان نصيب الصادرات للدول العربية حوالى 13 مليون دينار (45.953 مليون دولار )، بنسبة 53%، و12مليون دينار (42.418 مليون دولار)، لبقية دول العالم، بنسبة 47%.

ويلاحظ حدوث انخفاض ملحوظ يقدر بحوالى 71% لصادرات أغسطس بالنسبة لصادرات يوليو، فيما بلغ الانخفاض الكلى 18% على أساس سنوى.

وعلى صعيد الصادرات الكويتية للدول العربية جاء العراق فى المركز الأول برصيد 9 ملايين دينار(31.813 مليون دولار) وبنسبة 70% من إجمالى الصادرات، تلاه الأردن، بـ12%، وبقيمة 1.6 مليون دينار (5.656 مليون دولار )، ثم مصر، التى احتلت المرتبة الثالثة، بصادرات تقدر بحوالى 795 ألف دينار (2.810 مليون دولار )، وبنسبة 6%.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب الجزائر، حيث بلغت جملة الصادرات الكويتية لها حوالى 699 ألف دينار(2.470 مليون دولار)، وبنسبة 5%.

أما بقية صادرات الكويت للدول العربية فتوزعت على اليمن، سوريا، لبنان، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، وفلسطين.

وحسب نشرة وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشهرية فإن من المواد المصدرة للدول العربية المواد الكيميائية، المواد العازلة، المواد الغذائية، الزيوت، المواد البلاستيكية، الطحين، المنظفات الصناعية، الكيربى، البطاطا الصناعية، المنظفات العامة، البـولـى بروبلين، أصواف وألياف زجاجية، بولى إثيلين، عصائر، كرتون، حبيبات بلاستيكية، رول كرتون، منتجات إيروسول، مبيد حشرى، زيوت نباتية.