أمين الشباب بـ"المؤتمر الوطني": لقاء البشير وسلفاكير يجد ترحيبا من أبناء أبيي

كتب : أ ش أ الأحد 20-10-2013 23:01

قال أمين أمانة الشباب دائرة "أبيي" بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان جفور ضوالبيت، إن لقاء القمة الذي يجمع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بجوبا، الثلاثاء، وجد ترحيبًا واسعًا من قبل أبناء "المسيرية ودينكا نقوك"، مبديًا في تصريح اليوم تفاؤله وثقته في الرئيسين بالتوصل إلى حل لقضية أبيي، المتنازع عليها بين دولتي السودان، واصفًا الزيارة بالتاريخية، كما أعرب عن أمله في أن ينفرج الوضع بالمنطقة وأن يحل السلام بين الدولتين، مشيرًا إلى أن أبناء دينكا نقوك بالشمال والمسيرية وكل أهل السودان، يقفون مع الرئيس البشير في مفاوضاته مع دولة الجنوب من أجل أبيي.

وثمّن أمين أمانة الشباب قرار وزير الإعلام بدولة الجنوب مايكل ماكوي، بمنع بث جميع البرامج التي تخص الاستفتاء في الأجهزة الإعلامية الرسمية، مشيرًا إلى أن القرار خطوة في الطريق الصحيح، مناشدًا مجلس وزراء حكومة الجنوب بمتابعة القرار وملاحقة الذين يدعون إلى قيام الاستفتاء في المنطقة من طرف واحد، مبديًا قلقه مما تقوم به قيادات الحركة الشعبية بإعلان جدول زمني للاستفتاء بأن يبدأ التسجيل في 23 أكتوبر الجاري، وأن تنشر كشوف الناخبين في 24 أكتوبر الجاري، ويجرى التصويت في 27 حتى 29 من أكتوبر وتعلن النتائج في 31 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن القرار يناقض قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، ويؤدي إلى التوتر في المنطقة.