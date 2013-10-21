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عضو لجنة المصالحة المصرية الليبية: السجناء الليبيين في مصر دخلوا بهدف صيد الصقور لا لتهريب الأسلحة

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عضو لجنة المصالحة المصرية الليبية: السجناء الليبيين في مصر دخلوا بهدف صيد الصقور لا لتهريب الأسلحة عضو لجنة المصالحة المصرية الليبية: السجناء الليبيين في مصر دخلوا بهدف صيد الصقور لا لتهريب الأسلحة

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

أحد أعضاء لجنة المصالحة

قال العمدة عمران إمبو، عضو لجنة المصالحة المصرية الليبية، إن سكان منطقة أجدابيا الليبية والتي تم اختطاف السائقين المصريين في ليبيا يتميزوا بحسن المعاملة حيث حياة البادية البسيطة.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء اليوم، أنهم فعلوا دور الجلسات العرفية للإفراج عن السائقين المخطوفين.

وأوضح أن 1200 كيلو هي إجمالي الحدود المصرية الليبية، مشيرا إلى أن حادث الاختطاف كان بهدف توجيه رسالة إلى الليبية بضرورة الاهتمام برعاياها الليبيين.

وأكد العمدة عمران أن المسجونين الليبيين في دخلوا بهدف صيد الصقور وليس لتهريب الأسلحة، موضحا أن الأسلحة المخزنة من عهد القذافي أصبحت في يد تجار السلاح.

وأشار عمران إلى أن العنف المسلح طال الشعب الليبي وليس العرب الموجودين فيها فقط، موضحا بأنه من المقرر وصول وفد ليبي لمحافظة مرسى مطروح الأسبوع المقبل لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

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