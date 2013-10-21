اشتباكات بين منطقة سنية وأخرى علوية في شمال لبنان

رئيس الوزراء اللبناني المكلف يتعرض لوعكة صحية.. ونقله للمستشفى

كتب : أ ش أ منذ 34 دقيقة

وقعت اشتباكات بين منطقتي باب التبانة "سنية" وجبل محسن "علوية " بطرابلس بشمال لبنان ، حيث تبادل القناصة إطلاق الرصاص، ورد الجيش اللبناني على مصادر النيران في محاولة لوقف الاشتباكات.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن عائلات لبنانية من بلدة ببنين بشمال لبنان تعرضت للاعتداء وإطلاق النار من قبل شبان خلال قيام هذه العائلات بالتنزه عند ضفة النهر البارد في منطقة "عدوة" الفاصلة بين قضائي عكار والمنية الضنية بشمال البلاد، واعتدى هؤلاء الشباب بالضرب على المتنزهين رجالا ونساء واطفالا وقاموا بتكسير عدد من السيارات ، الأمر الذي ادى إلى توتر واستنفار عام لدى أهالي بلدة ببنين.

وقال رئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح كسار إن هذه المجموعة :هي أشبه بعصابة مسلحة تتألف من أكثر من 30 مسلحا روعوا واعتدوا على النساء والاطفال والرجال الآمنين الذين كانوا يمضون نزهة كالمعتاد عند ضفة مجرى النهر البارد، مضيفا إن الأجهزة الأمنية على إطلاع كامل على مجريات ما حدث، مطالبا الأجهزة الأمنية بتوقيف أعضاء هذه المجموعة التي تم التعرف على بعض افرادها وتحويلهم إلى القضاء المختص ، مشيرا إلى أن "هذه الحوادث تكررت من قبل هذه المجموعة وفي المكان نفسه"

وفي سياق آخر، تعرض رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام لوعكة صحية، اليوم، استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وقد أظهرت الاختبارات الطبية لسلام عن إصابته بفيروس في الأمعاء.

وتلقى سلام سلسلة اتصالات للاطمئنان على صحته أبرزها من الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء الأسبق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ومن شخصيات سياسية ونيابية.