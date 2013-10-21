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روحاني يطرح ثلاثة وزراء على مجلس الشورى الإيراني

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روحاني يطرح ثلاثة وزراء على مجلس الشورى الإيراني روحاني يطرح ثلاثة وزراء على مجلس الشورى الإيراني

كتب : أ ف ب منذ 18 دقيقة

طرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، على مجلس الشورى (البرلمان) أسماء ثلاثة وزراء للمناصب الأخيرة الشاغرة في حكومته، بعد أن رفض المجلس الذين يهيمن عليه المحافظون الأسماء الثلاثة الأولى، بحسب وسائل الإعلام.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن روحاني اقترح رضا فرجي دانا وزيرا للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا وعلي أصغر فاني لوزارة التربية ورضا صالحي أميري للرياضة.

وعلى المجلس أن يوافق بالأكثرية على كل من المرشحين اعتبارا من 27 أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء الطلابية.

وتأتي هذه التعيينات بعد ثلاثة أشهر على رفض المجلس ثلاثة مرشحين، اتهم عدد من النواب بقلة خبرتهم أو بقربهم من معسكر الإصلاحيين الذي تم تهميشه في أعقاب قمع حركة الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في العام 2009.

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