وزير الاتصالات: الإمارات تضخ استثمارات بمليار دولار بقطاع الاتصالات المصرى

كشف وزير الاتصالات المصرى، المهندس عاطف حلمى، عن حجم الاستثمارات التى تضخها الإمارات بمصر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تتعدى من 6 أو 7 مليارات جنيه (حوالى مليار دولار أميركي).

وقال الوزير فى حوار لجريدة "البيان" الإماراتية، والذى يأتى بالتزامن مع معرض جيتكس للتقنية، أن الدعم يفتح آفاقًا عديدة للتعاون بين الجانبين فى كل القطاعات، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أعرب الوزير عن أمله فى ضخ استثمارات إمارتية أكبر، خاصة فى القرى التكنولوجية فى مصر.

كان الوزير قد أوضح فى تصريحات لليوم السابع، على هامش المعرض المقام بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن لديه خمسة محاور فى زيارته لدولة الإمارات، مشيرا إلى أنه على المستوى الحكومى فإنه ينقل رسالة تقدير واحترام لدولة وشعب الإمارات، كما يبحث تبادل الخبرات وبحث الاستثمارات المختلفة بين الدولتين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أنه يبحث مع الجانب الإماراتى عن طريق شركة اتصالات مصر فى التعاون بعدد من المشاريع، منها تطوير قطاعات الصحة والتعليم والدعم، بالإضافة إلى دعوة الشركات الإماراتية للاستثمار بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى.

وأكد "حلمى"، أنه سيلتقى بعدد من مسئولى شركات سيسكو وفودافون وجوجل و"آى بى إم" و"إس أيه بى" وبعض شركات أخرى عالمية، بهدف توسيع حجم استثماراتهم، وتطمينهم بفرص الاستثمار بمصر، وحثهم على توفير فرص عمل جديدة للشباب، كما يشارك غدا الاثنين بمؤتمر الهواتف المحمولة "GSMA“.

وقال الوزير "إنه سيتم البدء بمشروع استرشادى لنشر الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" خلال أسابيع، باستثمارات تبدأ من 300 مليون جنيه مصرى، وسيتم وضع إطار عام لنشر كابلات الفايبر، مشيرا إلى أن تأجيل الخطة من شهر سبتمبر كان سببه الأحداث التى تمر بها مصر، ولكن المناقصة المشروع ستطرح خلال أسابيع".