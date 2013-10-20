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رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض الخيرى للملابس الجاهزة بكلية التمريض

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فى إطار اهتمام الجامعة ورعايتها لطلابها فى شتى المجالات، افتتح الدكتور محمد عبد السميع، رئيس جامعة أسيوط، "المعرض الخيرى الثالث للملابس الجاهزة"، والذى أقيم بصالة النشاط الرياضى بكلية التمريض، وذلك بحضور الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب عبد اللطيف عميدة الكلية، والتى أوضحت أن المعرض يُعد صورة من صور التكافل الاجتماعى داخل الجامعة، حيث يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب فى مختلف الكليات وخاصة غير القادرين منهم.

ويقوم المعرض بتقديم أكثر من 500 قطعة من الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية التى تتميز بجودة عالية وبأسعار رمزية تتراوح بين 3- 20 جنيهًا، وذلك بتبرعات من أعضاء هيئة التدريس وجمعية "معًا الخيرية"، ويخصص عائده لإقامة الحفل السنوى للأطفال الأيتام، وذلك إلى جانب احتواء المعرض على أدوات دراسية بأسعار مخفضة للطلاب، كما تنظم كلية التمريض على هامش المعرض حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفيات أسيوط الجامعية.

حضر الافتتاح لفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية بالكلية، كما شهد فى يومه الأول إقبالا طلابيًا كبيرًا.

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مصر 365