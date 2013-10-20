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مستقبل طولان مع الزمالك غير مرتبط بتحقيق كأس مصر

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مستقبل طولان مع الزمالك غير مرتبط بتحقيق كأس مصر مستقبل طولان مع الزمالك غير مرتبط بتحقيق كأس مصر

نفى حلمي طولان المدير الفني للزمالك وجود علاقة بين استمراره أو رحيله عن القلعة البيضاء وبين بطولة كأس ، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ويستأنف الزمالك مواجهاته الرسمية منذ خروجه من دوري أبطال إفريقيا بلقاء طنطا الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من كأس مصر.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن طولان قرر الرحيل في حالة عدم التتويج بكأس مصر، وهو ما نفاه المدير الفني للزمالك.

وقال طولان للموقع الرسمي للزمالك يوم الأحد: "لم أتحدث في مثل هذه الأمور من قريب أو بعيد لأي جهة، هذه النوعية من الأخبار تهدد استقرار الفريق في الفترة الحالية".

وأضاف "أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر سواء إدارية أو فنية لمصلحة نادي الزمالك".

وتعاقد الزمالك مع طولان خلفا للبرازيلي جورفان فييرا الذي رحل عقب انتهاء تعاقده مع الأبيض.

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