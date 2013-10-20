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5 تركيبات هجومية ' جديدة ' تعين الزمالك على الاستمرار في الكأس

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5 تركيبات هجومية ' جديدة ' تعين الزمالك على الاستمرار في الكأس 5 تركيبات هجومية ' جديدة ' تعين الزمالك على الاستمرار في الكأس

استغل الزمالك اليوم الأخير في موسم الانتقالات الصيفية ودعم هجومه بعدة أسماء، أبرزها أحمد علي، وعرفة السيد بجانب مؤمن زكريا، فكيف يستفيد منهم؟

قبل انضمام الثلاثي للزمالك، قائمة الأبيض في الهجوم يشغلها الوحيد أحمد جعفر، وفي حالة غيابه يتحول مركز أحمد عيد عبد الملك للمنطقة الأمامية.

الزمالك على موعد من الاصطدام بطنطا ظهر الثلاثاء في دور الـ16 بكأس ، وقرر حلمي طولان المدير الفني إعلان قائمته يوم الأثنين.

وقبل إعلان القائمة النهائية يستعرض FilGoal.com 5 تركيبات هجومية محتملة للاستفادة من صفقاته الجديدة في مشوار كأس مصر.

- فكر طولان كان يعتمد على محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد عيد كجناحين وأمامهما أحمد جعفر مهاجما وحيدا، إذا استمر في ذلك فقد يكون أحمد علي خيارا جيدا على حساب الغضنفر.

- طولان لا يعتمد على محمد إبراهيم بشكل أساسي، وأمام منافس مثل طنطا فقد يكون له دورا في طريقة 4/2/3/1 بحيث يلعب في قلب الجناحين وخلف المهاجم الوحيد.. هذا المركز قد يشغله مؤمن زكريا أيضا.

- بنسبة كبيرة سيكون شيكابالا هو الأساسي والتغييرات تأتي في الأسماء حوله إما أحمد عيد أو مؤمن زكريا الذي يمكنه المشاركة كمهاجم أو محمد إبراهيم، فقد يشغل لاعب إنبي السابق محل عيد في وجود إبراهيم.

- المفاضلة بين أحمد علي وجعفر وعرفة السيد في قيادة هجوم الزمالك، والمواجهات الودية الأخيرة شهدت تألق مهاجم الإسماعيلي، بينما الأخير لم يكن له حظوظا من المشاركة فيها.

- عودة أحمد حسن المتأخرة لتدريبات الزمالك بسبب الإصابة، وفي ظل جاهزية محمد إبراهيم ومؤمن زكريا قد يشرك طولان خماسي هجومي ضارب مكون من أحمد علي ومؤمن زكريا وخلفهم الثلاثي أحمد عيد ومحمد إبراهيم وشيكابلا.

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