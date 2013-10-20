بالفيديو: قيادات التعليم بالغربية يرقصون على "تسلم الأيادى"

تحول حفل تكريم عبد اللطيف حماد مدير الإدارة التعليمية بسمنود، إلى وصلة للرقص بعد أن تم تشغيل أوبريت "تسلم الأيادى"، حيث اشترك الجميع فى الرقص والفرحة على أنغام الأغنية.

كانت فاطمة خضر وكيلة وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد شاركت فى حفل تكريم عبد اللطيف حماد، لإحالته للتقاعد، وشارك فى الحفل عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة سمنود وعبد الغنى محمود مدير إدارة شرق المحلة وخالد نعيم أمين عام اتحاد المعلمين المصريين بالغربية، ورضا الرشيدى وكيل إدارة سمنود التعليمية ومحمد أبوكفر مدير عام الصيانة ولفيف من قيادات التعليم القدامى على رأسهم أنور السمنودى مدير إدارة سمنود السابق.