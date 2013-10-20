الأهلي: حالة إكرامي النفسية لم تمكنه من إكمال لقاء غانا

رفض طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي الاتهامات التي طالت حارسه شريف إكرامي بالتهرب من استكمال مباراة منتخب مصر أمام غانا يوم الثلاثاء الماضي.

واستقبلت شباك إكرامي أربعة أهداف قبل أن يخرج من الملعب ويخسر الفراعنة بستة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014.

وقال طارق سليمان في برنامج الرادار على إذاعة الشباب والرياضة: "إصابة إكرامي كانت كدمة شديدة يمكن للاعب أن يتحملها وآخر لا يتحملها".

وأضاف "إكرامي هو من طلب الخروج وﻷن حالته النفسية كانت سيئة أيضا فزاد شعوره بالألم".

وأكد سليمان أنه لا يستطيع الجزم أو النفي عن هروب إكرامي من المباراة، لكن مشاركته مع الأهلي كانت ممكنة ﻷن الإصابة ليست خطيرة ولكن نفسية.

وأتم "أرى أن طلبه الاستبدال كان لمصلحة الفريق القومي ﻷنه لو شعر إنه عالة على المنتخب وغير جاهز نفسيا كان من الممكن أن يستقبل أكتر من الهدفين اللذين سكنا شباك بديله أحمد الشناوي".