لجنة تحكيم "Arabs Got Talent‎" تختار 48 متأهلاً من أصل 90 لخوض منافسات العروض المباشرة

كتب : الوطن الأحد 20-10-2013 17:16

شهدت الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة "تجارب الأداء" للموسم الثالث من "Arabs Got Talent"، عروضًا متنوعة لمجموعة من المواهب، شملت الغناء والعزف والرقص بأنواعه والسيرك والأكروبات وسواها.

وقبل أسبوع واحد فقط على انطلاق حلقات المرحلة "النصف نهائية" بعروضها المباشرة، أجرت لجنة التحكيم تقييماً أخيراً لـلـ 90 فائزًا خلال الأسابيع الست الماضية، واختارت 48 متأهلاً ممن سيخوضون غمار التنافس، في الأسابيع القادمة، حيث سيكون لتصويت الجمهور الكلمة الحاسمة في إنجاح من يرونه جديرًا بالوصول إلى المرحلة النهائية من البرنامج والفوز باللقب.

خصص القسم الأول من الحلقة لاستكمال ما تبقّى من عروض الأداء، فكان أول الفائزين سعيد الشديد من مصر، الذي تمكّن من إقناع اللجنة بموهبته الفريدة، مازجًا ما بين القوة البدنية والتوازن، فكان له ما أراد عبر عرضٍ شيّق حمل فيه عمودًا خشبيًا، ومن ثمّ سُلّمًا حديديًا بأسنانه.

ثاني المتأهّلين كان محمد بيومي من مصر، الذي قدم عرضًا فنيًا في الرقص الإيقاعي، أو الـ"Popping Dance"، نال عليه موافقة أعضاء اللجنة.

وفي فئة الأكروبات، أدهش فريق "Cherifian Troup" المُحترف من المغرب اللجنة والحضور بسلسلة من اللوحات الاستعراضية الساحرة في السيرك البهلواني، والتي أشار بعدها إلى أن هدفه من المشاركة في البرنامج هو السعي إلى نشر هذا النوع من العروض الفنية ـ الرياضية في العالم العربي، فنال 4 "نعم" من اللجنة بلا تردد.

وفي فئة الـBeat Box، أو ما يُعرف بـ"الموسيقى الباطنية"، تمكّن محمود خالد عيد من المزج في استعراضه ما بين الإيقاع الموسيقي والحركات الإيمائية الكوميدية، ليحصد إجماع اللجنة.

أما فريق "Bled’Art" من الجزائر، فقدّم استعراضًا راقصًا جمع فيه ما بين الـ"البريك دانس" و"الأكروبات" عبر أداءٍ متجانسٍ وسريعٍ بموازاة الخفة والمرونة، ليحصد 4 "نعم".

وفي فئة الرقص، أشعل فريق "هادر بوليلا" من تونس المسرح باستعراض متنّوع، مزج فيه ما بين عدة أنماطٍ من الرقص، ليفوز بـ3 "نعم".. شأنه في ذلك شأن محمد أحمد من السودان، الذي فاز بـ3 أصوات "نعم".

وبعد سلسلة من العروض والمواهب غير المكتملة التي لم ترقَ إلى مستوى قبول اللجنة، وقف الشاب اليافع عبدالمجيد عبدالله من اليمن على المسرح بثقةٍ واقتدار ليُقدّم موهبته الغنائية، فنال ثناء اللجنة وقبولها، بعد أن أطرب الجمهور بصوته الدافئ وحضوره القوي واللافت.

من جانبه، فاز جوني عوّاد من لبنان عن فئة الغناء بـ 3 أصوات "نعم".

وفي فئة العزف، أثلج فريق "D-Sharp" من لبنان قلوب الجمهور بمعزوفةٍ رائعة على آلات الجيتار، فتميّز عزف الفريق بالتكنيك الموسيقي العالي، والأداء غير التقليدي، ليستحقّ إجماع اللجنة التي أثنت على موهبة العازفين وحضورهم. مسك الختام كان مع فريق "Sheyaab" من الكويت، الذي قدّم عدّة معزوفات موسيقية تخلّلتها وصلات راقصة بطريقة كوميدية، حاصداً 4 "نعم"، ومسدلاً بذلك الستار على عروض أداء الحلقة السادسة من الموسم الثالث لبرنامج "Arabs Got Talent". (التفاصيل).

وتبقى أنظار الجمهور مترقّبةً انطلاق المرحلة "النصف نهائية" من البرنامج، بعروضها المباشرة والتصفيات الحماسية، ابتداءً من السبت القادم 26 أكتوبر، من أستوديوهات "مجموعة MBC" في العاصمة اللبنانية بيروت.