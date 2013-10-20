تلوث الهواء سبب رئيسى للإصابة بسرطان الرئة

أكدت منظمة الصحة العالمية "WHO" أن تلوث الهواء الجوى هو السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الرئة، لافتة إلى أنه تسبب فى وفاة أكثر من 223 ألف شخص على مستوى العالم متأثرين بسرطان الرئة عام 2010 الماضى، بحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، وجعل المنظمة الأمريكية تعده كأحد المواد المسرطنة حال أن يكون ملوثاً.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العديد من مصادر الهواء الملوثة تتسبب فى الإصابة بالسرطان، مثل تلوث الهواء الناجم عن المواصلات ومحطات توليد الطاقة والانبعاثات الناتجة عن الآلات والتقنيات المستخدمة فى مجالى الزراعة والصناعة، وكذلك الوسائل التقليدية المستخدمة فى التدفئة وطهى الطعام.

وتوجد العديد من الأدلة والبراهين المتنامية التى تؤكد دور تلوث الهواء الجوى فى رفع خطر الإصابة بسرطان المثانة البولية أيضاَ، وهو يتسبب فى العديد من المخاطر الصحية الأخرى، حى يرفع الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وتصلب الشرايين وأمراض القلب.