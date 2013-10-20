78% من الأمراض التى تصيب المراهقين نتيجة السلوك الغذائى السيئ

الغذاء هو وقود الإنسان، فهو بحاجة إلى الطاقة التى يمدها الطعام إلى الجسم حتى يستطيع الحركة وبذل مجهود، والطفل يكون فى أشد الاحتياج إلى التغذية السليمة، ليس فقط للطاقة ولكن أيضا للنمو.

قال الدكتور عبد الله الجيوشى استشارى الرعاية المركزة لطب الأطفال وحديثى الولادة وأمراض النمو ومدير مراكز نيلسون الطبية المتخصصة، ترتبط صحة الإنسان فى جميع مراحل حياته بالغذاء، وتبدأ مرحلة الحاجة إلى الغذاء للإنسان منذ أن كان جنينا فى رحم الأم، وتستمر حاجاته إلى التغذية السليمة إلى سن 18 عاما تقريبا، وهى سن البلوغ.

وأكد أن احتياج الإنسان الحقيقى للتغذية يكون فى أول عقد من عمره (10 سنوات)، مضيفا أن هناك مراحل للنمو وكل مرحلة فى حاجة إلى تغذية مناسبة حسب الفئة العمرية للأشخاص، وإذا لم يتم تطبيقيها يحدث خلل فى نظام الجسم العضوى، العقلى، السلوكى.

وأضاف الجيوشى أن بناء أطفالنا هو لبناء شباب قوى صحيا ونفسيا، أساس تقدم الأمم، هى بناء أطفالها صحيا، بالإضافة إلى تنميتهم عقليا، تقويمهم السلوكى والنفسى.

وأشار إلى أن زيادة انتشار الأمراض خاصة سوء التغذية غالبا ما يكون بسبب عدم الفهم، فكثير من الناس يتحرك عند المرض العضوى ولا ينتبه إلى مشاكل النمو والسلوك.

وأوضح الجيوشى أن مشكلة سوء التغذية لها عدة أسباب من أهمها، سوء الفهم الغذائى الصحى، بالإضافة إلى المعلومات غير الحقيقية والمغلوطة التى تقدمها (الإعلانات الغذائية الجذابة )، مضيفا أن 78% من الأمراض التى تهاجم المراهقين نتيجة للنمو والسلوك، 22% للأمراض مباشرة.