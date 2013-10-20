600 مليون دولار استثمارات سعودية إماراتية مصرية مشتركة لتدوير المخلفات الزراعية

كتب : جهاد الطويل الأحد 20-10-2013 20:05

استقبل اتحاد المستثمرات العرب مؤخرًا بمقر الاتحاد وفدًا من المستثمرين العرب خلال زيارتهم للقاهرة التي استمرت لمدة خمسة أيام للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاع الصناعة والبيئة والطاقة، من بينهم الدكتور أسامة دنديني عضو مجلس إدارة ومدير عام المشاريع بشركة معادن السعودية، والدكتور أنطونيو دانيال رئيس شركة كابيتال جاز.

وقالت الدكتورة هدى يسى، رئيس الاتحاد، إن المستثمرين عقدوا لقاءات مع عدد من المسؤولين والوزراء من بينهم الدكتور يحيى عبدالقادر، مساعد رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، والفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، وتم خلالها الاتفاق على دراسة إقامة عدد من المشروعات في مجال تدوير المخلفات الزراعية والتعدين والطاقة.

من جانبه، قال الدكتور يحيى عبدالقادر، مساعد رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين" بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، إنه تم الاتفاق على إقامة تحالف بين المستثمرين السعوديين وشركة كوين واتحاد المستثمرات العرب للاستثمار في مشروعات الخدمة المتكاملة، خاصة في المستشفيات ومراعاة مفاهيم الحفاظ على البيئة وتحقيق الجدوى الشاملة، خاصة أن هناك مخططًا لإدخال بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي في مجال الخدمة المتكاملة، والاتفاق مع بعض البنوك العامة والخاصة لتطبيق تلك الخدمة، خاصة في المدن الجديدة، كما أبدى المستثمرون العرب استعدادهم للمشاركة في إقامة مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية في منطقة وسط الدلتا.

وقال الدكتور أسامة دنديني إن شركته تدرس إقامة مشروع لتدوير المخلفات الزراعية على عدة مراحل وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمرحلة الأولى 600 مليون دولار باستثمارات سعودية مصرية إماراتية مشتركة، موضحًا أن قرار الشركة بالاستثمار في مصر يأتي في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين بدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع تغير الفكر السياسي السابق بصورة كاملة والتي تعد من عناصر جذب الاستثمار لمصر.

وأشار دنديني، إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مشروع للعوازل الحرارية للمباني باستخدام مادة السيليكون التي تزيد قوة العزل بنسبة 30% إضافية ومشروع آخر لصناعة الحديد ومشروع استخراج الرملة السوداء.

ومن جانبه قال أنطونيو دانيال رئيس شركة كابيتال جاز أنه تم مناقشة المشاركة فى عدة مشروعات فى مجال البترول والطاقة الشمسية .