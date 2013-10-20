كونتي: الهزيمة بهذه الصورة كابوس .. ولا علاقة لمباراة الريال بالأمر

(إفي): وصف المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أنطونيو كونتي هزيمة فريقه من فيورنتينا بالدوري الإيطالي اليوم بنتيجة 2-4 بالكابوس، مشيرا إلى أن مواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال ليس لها علاقة بالأمر.

وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة التي كان فريقه أنهى شوطها الأول متقدما بهدفين نظيفين إلا أنه مني في شوطها الثاني بأربعة أهداف دفعة واحدة "لقد كان كابوسا، مباراة الريال ليس لها علاقة بالأمر، حينما تكون في الملعب لا تفكر في مباراة أخرى".

وأضاف كونتي "هذا الأمر لا يمكن تفسيره لذا يجب نسيانه، نحن فريق ناضج".

وأكمل المدرب "كنت أعتقد أن الانتصار أصبح مضمونا، ولكن ما حدث بعدها غريب ولا يمكن أن يظنه أحد، بعد الهدفين لاحت لنا فرصتان، وبعدها حدث شيء غريب وفقدنا السيطرة".

وأضاف كونتي "بدأنا في فقدان التركيز ونسيان كل ما تدربنا عليه، لقد كان كابوسا".