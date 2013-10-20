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رئيس هيئة الاستثمار: سأعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين

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رئيس هيئة الاستثمار: سأعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين رئيس هيئة الاستثمار: سأعمل على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين

قال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار الجديد، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل بعض النظم والقواعد داخل الهيئة، وذلك من أجل تقديم أعلى خدمات للمستثمرين.

وأضاف فهمى فى أول تصريح له عقب توليه رئاسة الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن سيعمل أيضا على تعديل عدد من اللجان داخل الهيئة، مثل لجنة تقييم الشركات، بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات، والتى بدورها ستعمل على تبسيط الخدمات على المستثمرين.

وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعين حسن فهمى محمد حسن مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار رئيسا للهيئة، وذلك حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة فى 14 يونيه 2014 المقبل.

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