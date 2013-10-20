وسائل إعلام: روسيا البديل عن المساعدات الأمريكية

أكدت العديد من وسائل الإعلام الروسية أن سياسة مصر الخارجية تشهد العديد من التغييرات الكبيرة..وسوف تتوجه هذه التغييرات والسعى للصداقة مع روسيا.

وأشار موقع "مايل" الروسى إلى أن تقارير من التلفزيون الإسرائيلى تؤكد أنه بعد أن جمدت أمريكا معظم المساعدات العسكرية لمصر، فإن حكومة القاهرة تأمل فى مساعدة الروس، ويشير إلى أن مصر تعتزم التوقيع على صفقة كبيرة لشراء أسلحة من روسيا.

ومن جانبها أضافت صحيفة "روس باليت" الروسية إن موسكو ستحل مشكلة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بعد أن قررت حكومة الولايات المتحدة الحد من التقليدية، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وهذا هو السبب الذى يجعل مصر تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع روسيا.

وأضافت الصحيفة "إنه فى إسرائيل واثقين أن المصدر الجديد للتعاون مع الحكومة المصرية سيكون روسيا"، مع الجانب العربى الذى يريد الاتفاق على عقد كبير لتوريد الأسلحة.