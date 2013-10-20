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الزمالك يعترض على جدول كأس مصر

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الزمالك يعترض على جدول كأس مصر الزمالك يعترض على جدول كأس مصر

اعترض الزمالك على الموعد المحدد لمباريات دور الثمانية من بطولة كأس والمقرر له الجمعة المقبل.

ويلعب الزمالك مع طنطا يوم الثلاثاء في دور الـ16 من كأس مصر، بعد فترة من توقف النشاط الرياضي في البلاد.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من المباراة مع الانتاج الحربي يوم الجمعة.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للزمالك معترض على الموعد المحدد لمباراة ربع النهائي حيث يغيب مبدأ تكافئ الفرص".

وأوضح "كيف يلعب الفريق الفائز مع الانتاج الحربي بعد يومين من مباراة دور الـ16، في الوقت الذي لم يلعب فيه الانتاج من الأساس".

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