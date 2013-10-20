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بالفيديو - الأهلي يعبر بفوز قيصري إلى نهائي إفريقيا

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بالفيديو - الأهلي يعبر بفوز قيصري إلى نهائي إفريقيا بالفيديو - الأهلي يعبر بفوز قيصري إلى نهائي إفريقيا

عبر الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه القطن الكاميروني بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في إياب قبل النهائي يوم الأحد.

وكان الأهلي تعادل مع مضيفه القطن ذهابا بهدف لكل فريق في المباراة التي أعيدت بسبب هطول الأمطار على أرض الملعب.

ويواجه الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية على حساب الترجي التونسي.

وتعتبر تلك المرة العاشرة التي يتأهل فيها الأهلي إلى المباراة النهائية، فاز بسبعة ألقاب وخسر في نهائيين.

بداية مبشرة وضغط كاميروني

بدأ محمد يوسف المدير الفني للأهلي المباراة بإراحة وائل جمعة وأحمد شديد ودفع بشريف عبد الفضيل في قلب الدفاع إلى جانب محمد نجيب وسيد معوض في الجبهة اليسرى

وسجل عبد الله السعيد هدف الأهلي في الدقيقة الثالثة برأسية ارتقى فيها لعرضية سيد معوض من الجبهة اليسرى وحولها داخل المرمى.

 

وتحول بعد ذلك سير المباراة تماما إلى ضغط من الضيوف في ظل عدم ظهور كافة اللاعبين الدوليين بالشكل الأمثل.

ونجح شريف إكرامي في حماية مرمى الأهلي من أكثر من فرصة هدف للفريق الكاميروني حتى تمكن كادا يوجودا من معادلة نتيجة الذهاب في الدقيقة 65 مستغلا عرضية أرضية من الجبهة اليسرى.

وسارت المباراة في اتجاه ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بسبعة ركلات مقابل ست للضيوف.

وأهدر من الأهلي محمد أبو تريكة أول ركلة في القائم الأيسر قبل أن يتصدى إكرامي لركلة ويطيح لاعب القطن بالركلة الأخيرة.

وسجل ركلات الأهلي وليد سليمان، وائل جمعة، شهاب أحمد، سيد معوض، تريزيجيه، محمد نجيب وأحمد فتحي.

لمشاهدة هدف الأهلي، اضغط هنا

لمشاهدة هدف تعادل القطن، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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