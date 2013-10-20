انتخاب 24 عضوًا جديدًا بالمجلس الملى للأرمن الأرثوذكس

صدقت وزارة الداخلية على نتيجة الانتخابات الكلية لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس، وأصدرت القرار رقم 2054 لسنة 2013 لاعتمادها.

وقالت الوزارة فى قرارها، بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس والمعتمد بتاريخ 6 مارس 1946 وعلى كتاب إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة رقم 1313 المؤرخ بتاريخ 24 أغسطس 2004 وعلى نتيجة الانتخابات الكلية لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية.

وأضاف القرار: "يصدق على نتيجة الانتخابات الكلية لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالإسكندرية للفترة من 29\3\2009 حتى 28\3\2017 وذلك وفقًا للائحة النظامية للطائفة، وعددهم 24 عضوًا وهم، أرتين طوسونيان، زافين نوبار ليلكيان، كيورك يعقوب يلكيان، جورج ليون ليلكيان، ألكسندر ديكران إدوار، هيانت سركيس فارتز، ناج سهائيل هالاجيان، مجرد ديتش جارابيت، بيرج أوهانس جيد، أرام سام كلايجيان، جياير تونار مانوك، أرتين كركور جياريان، زافين يرفنت قطونيان، قاهى تورايرين أوهانيان، هراير ترسيس مارديكيان، مشيغ هوسب يهماجيان، أرمن همانت كانوكجيان، ليفون أرشاك يابازيان، برج إدوار خوراسالجيان، كيفورك همانت كانوكجيان، هاجوب رافى مانوك، إدوار رافى مانوك، أرتين كانسيان.