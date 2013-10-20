محافظ الدقهلية: "الصحة" نفذت 6 قوافل طبية في قرى "بلقاس" استفاد منها أكثر من 6 آلاف مواطن

كتب : صالح رمضان منذ 49 دقيقة

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية 6 قوافل طبية في قرى مركز بلقاس بهدف توفير الرعاية الطبية والعلاجية لأبناء تلك القرى والمناطق الريفية ستمرت كل قافلة لمدة يومين واستفاد منهم أكثر من 6 آلاف مواطن.

وذكر المهندس عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، أن عمل تلك القوافل بدأ من 7 سبتمبر الماضي إلى 11 أكتوبر الجاري، ووصلت إلى قرى 31 بصار و51 أبو ماضي والمستعمرة الشرقية وموسى العربي و37 الدرافيل و39 الدرافيل بمركز بلقاس، ونفذت كل قافلة منها على مدار يومين على التوالي.

وأضاف الشوادفي أنه استفاد من تلك القوافل 6501 مواطن، وتم تحويل 125 منهم للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية الشاملة، وبلغت تكلفة تلك القوافل ما يقرب من 85.5 ألف جنيه، شملت تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الانتقال.

وأكد أن هذا يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الصحة بهدف تقديم أفضل خدمة طبية متميزة لأبناء الدقهلية بكافة مراكز ومدن المحافظة.