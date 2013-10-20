تقرير: مستقبل روني مع مانشستر يونايتد غير مضمون

لندن، (إفي): ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن مستقبل المهاجم وين روني مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد غير مضمون حيث قد يشد الرحال عن "الشياطين الحمر".

وقالت جريدة (ديلي ميل) البريطانية اليوم إن اللاعب الذي ينتهي عقده بعد 20 شهرا لم تبدأ معه أي مفاوضات بخصوص تمديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أنه اذا لم تبدأ مفاوضات مع روني لتمديد تعاقده فإن النادي قد يضطر لبيعه بسعر رخيص الصيف المقبل لتجنب رحيله دون مقابل في العام الأخير من تعاقده.

وكان مان يونايتد رفض هذا الصيف عرضا بـ30 مليون يورو من تشيلسي الإنجليزي لشراء اللاعب وعروض مماثلة من أرسنال الذي يتصدر الدوري الإنجليزي حاليا.