هامبورج 3-3 شتوتجارت في مباراة مثيرة

برلين، (إفي): فرض هامبورج التعادل على ضيفه شتوتجارت الذي تقدم ثلاث مرات خلال المباراة ليتعادل أصحاب ملعب آيمتيش آرينا في كل مرة لينتهي اللقاء 3-3 ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم شتوتارجت مبكرا عبر ألكساندرو ماكسيم (ق3)، لكن هامبورج نجح في إدراك التعادل بعد مرور ثلث الساعة من خلال بيير ميشيل لاسوجا.

وعاد شتوتجارت للتقدم من جديدة بواسطة كريستيان جينتنير (ق37) لينهي الشوط الأول متفوقا، لكن حماس أصحاب الأرض وسعيهم لإدراك التعادل تحقق من جديد عبر ماكسيميليان بييستر (ق55).

إلا أن حلم الضيوف بحصد النقاط الثلاثة لم ينته ليسجلوا هدف التقدم الثالث من خلال البوسني فيداد إيبيسيفيتش (ق64) لكنهم لم يسعدوا كثيرا هذه المرة، حيث تعادل هامبورج بعدها بثلاث دقائق من خلال الهولندي رافائيل فان دير فارت.

بهذا يخسر شتوتجارت فرصة الاقتراب من المربع الذهبي لكنه ارتقى للمركز الثامن برصيد 12 نقطة.

بدوره لم يحقق هامبورج مبتغاه بالابتعاد عن مراكز مؤخرة الجدول، ليحتل المرتبة الرابعة عشرة بتسع نقاط.

وستختتم الجولة في وقت لاحق بمباراة أوجسبورج مع ضيفه فولفسبورج.