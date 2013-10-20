عمليات التعليم: انتظام الدراسة على مستوى الجمهورية باستثناء محافظة شمال سيناء

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد الأحد 20-10-2013 16:31

انتظمت الدراسة، اليوم في جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء. وأكدت غرفة عمليات التعليم أنه على الرغم من انتظام الدراسة إلا أن هناك مدارس شهدت العديد من الأحداث ففى مدرسة الصنايع بإدارة جهينة التعليمية بمحافظة سوهاج ، تعرض 12 طالبًا بالمدرسة لحادث انقلاب سيارة أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراس. تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمي لتلقي العلاج.

وفي مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية بإدارة طما التعليمية، تم خطف طالب عقب خروجه من المدرسة لمعاكسته إحدى فتيات القرية، وأطلقوا سراحه وحُرر محضر بالواقعة.

وتعرض بعض الطلاب بمدارس بلال بن رباح الابتدائية، وبلال بن رباح الإعدادية، ومدرسة الدخيلة الاعدادية، بإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية لحالة ذعر نتيجة قيام بعض الصيادين بقطع الطريق المؤدي إلى المدارس وترديد بعض الهتافات الخاصة بمطالبهم بصوت عال. تم التنسيق مع الجهات الأمنية التي سيطرت على الموقف.

وفي مدرسة الاستقلال الابتدائية بإدارة القوصية التعليمية بمحافظة أسيوط. تمت سرقة 4 محابس حريق و8 صنابير مياه، بالإضافة إلى سرقة 35 صنبور مياه بمدرسة السلام الإعدادية، وقررت المديرية إحالة الواقعة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة لجرد عهدة المدرستين.

ونشب حريق بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وتبين احتراق ملفات الصف السادس الابتدائي، وأحالت المديرية الواقعة للتحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي إدارة العدوة التعليمية بمحافظة المنيا، تجمع نحو 50 طالبًا أمام ديوان الإدارة، مرددين شعارات ضد الجيش والشرطة، بعد انتهاء اليوم الدراسي. تم التنسيق مع الجهات الأمنية التي سيطرت على الموقف وانتهى التظاهر بدون خسائر.