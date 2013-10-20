عنصر الفسفور ضرورى لاستخراج الطاقة من الكربوهيدرات

دائما ما يعانى من يتبعون الحميات الغذائية من الإجهاد والتعب والألم، دون أن يحققوا الهدف المنشود، ويرجع ذلك إلى أن جسم الإنسان فى احتياج دائم إلى عناصر غذائية ليس فقط لتقوية الجسم، ولكن لأن جسم الإنسان أحيانا لا يستفيد من بعض العناصر، إلا فى وجود عناصر أخرى.

قال عبد الله الجيوشى استشارى الرعاية المركزة لطب الأطفال وحديثى الولادة وأمراض النمو ومدير مراكز نيلسون الطبية المتخصصة، إن بعض العناصر الغذائية لا تنطلق إلا فى وجود عناصر أخرى، فجسم الإنسان لا يستطيع إطلاق طاقة من الدهون والبروتينات، الكربوهيدرات، واستغلال تلك الطاقة فى تنمية العضلات وقوة بناء العظام والأسنان إلا فى وجود عنصر الفسفور.

وأضاف أن هذا العنصر أساسى لأغشية الخلايا ولتفعيل المواد الوراثية والإنزيمات داخل الجسم، واحتياج الجسم لهذا العنصر يوميا حوالى 1 جم، ويتواجد الفسفور بكثرة فى الأسماك والجمبرى.

وأشار الجيوشى إلى أن عنصر الحديد يحتاجه الجسم بشدة، حيث إنه حامل للأكسجين وأساسى فى تركيب الهيموجلوبين وتكوين الدم والميولجلوجين مكون العضلات، بالإضافة إلى أنه عنصر أساسى فى تكوين خلايا الدم الحمراء، يحتاجه الجسم يوميا بحوالى 18 مجم.

وأضاف أن عنصر الحديد من العناصر الهامة، والتى تساعد الجسم على امتصاص عنصر الزنك، الذى يدخل هذا الأخير فى تكوين الدم، بالإضافة إلى أنه يساهم فى النمو العام، وتجديد جميع أنسجة وإنزيمات الجسم، ويساعد فى سرعة التئام الجروح.