دواء أمريكى جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجارى على إصدار مستحضر صيدلى جديد لعلاج الأشخاص المصابين بفرط ضغط الدم الرئوى "pulmonary hypertension"، وهو العلاج الثانى الذى يصدر خلال نفس هذا الشهر، وهو من إنتاج وتسويق شركة أكتيليون الأمريكية للمستحضرات الصيدلية.

ويُعرف العقار الجديد باسم "Opsumit "، ويحتوى على المادة الفعالة "macitentan"، وذلك لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوى، وهو مرض مزمن يتطور للأسوأ مع مرور الوقت، ويحتاج المرضى غالباً لزراعة الرئة، وقد يؤدى للوفاة.

وعن آلية عمل العقار الجديد، فقد أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه ينتمى إلى فئة الأدوية التى تعرف باسم حاصرات مستقبلات الإندوثيلين " endothelin receptor blockers"، وهو يعمل على استرخاء وبسط الشرايين الرئوية، ويخفض الضغط الدموى المرتفع داخل الرئة، وتم التأكد من فاعلية وآمان هذا العقار بعد إجراء العديد من التجارب الإكلينيكية طويلة المدى على 742 شخصتم تم اختيارهم بشكل عشوائى.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يسببها عقار "Adempas ":انخفاض عدد كريات الدم الحمراء "الأنيميا" وأعراض مشابهة لنزلات البرد واحتقان الحلق والصداع والتهابات الجهاز البولى، وهو لا يصلح للاستخدام بواسطة السيدات الحوامل؛ نظراً لأنه يسبب أعراضا جانبية خطيرة وتشوهات على الأجنة.

ويُعد فرط ضغط الدم الرئوى أحد الأمراض المزمنة، التى تتطور بشكل أكثر سوءاً مع مرور الوقت، وغالباً ما يؤدى إلى حدوث الوفاة، وهو ناتج عن حدوث ارتفاع غير طبيعى فى ضغط الدم بشرايين الرئتين، ويؤثر بشكل سلبى على القلب، وخاصة الجانب الأيمن منه، ويصيبه بالخلل ويعمل بشكل أكثر صعوبة.