المركز الثالث لجامعة سوهاج فى مشروع الوحدات الإلكترونية

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى مشروع وحدات الخدمات الإلكترونية، وذلك بكليتى العلوم والآداب خلال المرحلة الأولى، وذلك بنسبة 92%، وصرح بذلك د.نبيل نور الدين رئيس الجامعة.

وأضاف أن هذه الوحدات تعمل بكفاءة من أجل زيادة تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، وميكنة العمل الإدارى بها حيث إن هذه الوحدات تعد بمثابة حلقة الوصل بين إدارة مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات ومختلف الكليات.

وقال د.محمود أبو العز، المدير التنفيذى لمركز المعلومات بالجامعة، إنه قد تم إنشاء تلك الوحدتين للخدمات الإلكترونية بكليتى الآداب والعلوم خلال العام الماضى، ونظرا للنجاح التى حققته تلك التجربة فقد تم إنشاء وحدات إلكترونية بكليات الطب البيطرى والزراعة وكلية التعليم الصناعى والتمريض، وجارى إنشاء وحدات أخرى بباقى كليات الجامعة نظرا لما تقدمه من خدمات تكنولوجية تخدم كلا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.