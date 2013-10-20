نقل 3قضاة من محكمة جنح ههيا بالشرقية لخلافاتهم مع المحامين

قرر رئيس محكمة جنح ههيا بمحافظة الشرقية اليوم الأحد نقل 3 قضاة بالمحكمة إلى محاكم أخرى بالمحافظة على إثر خلافات بينهم، وعدد من المحامين بعد إعتراض المحامين على أحكام قضائية بحبس المعتدين على الأراضى الزراعية.

وشمل قرار النقل كل من المستشارين أحمد عبد اللطيف، وتم نقله إلى محكمة ديرب نجم، وأحمد صادق تم نقله إلى فاقوس، وأحمد عمر تم نقله إلى محكمة الزقازيق، مما تسبب فى حالة من الغضب العارم والاستياء لدى القضاة المنقولين.

ومن جهته قال المستشار أحمد عبد اللطيف قاضى بمحكمة جنح ههيا "إن الأزمة مستمرة منذ أول أكتوبر الجارى فور بداية العام القضائى الجديد بعد إجازة الفصل القضائى، حيث أن المحامين اعترضوا بأشكال لا تليق على أحكام قضائية صدرت بحق معتدين على الأراضى الزراعية بالحبس والإزالة والغرامة بما ينص عليه القانون، فى إطار تحريم التعدى على الأراضى الزراعية، حيث قام المحامين بمنعنا من العمل أكثر من مرة بعد الوقوف على المنصة وإغلاق غرفة المداولة علينا".

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن نفس الأزمة مثارة فى محكمة بلبيس، حيث قام المحامون بتكسير وتحطيم منصة القضاء اعتراضا على الأحكام، مؤكدا أن الشرطة لم تتدخل ولم تنصفهم طيلة الفترة الماضية، ولم يتمكن من آداء عمله وزملائه يوميا لمدة أسبوعين.

وهدد فى الوقت نفسه بتصعيد الأمور إلى ذروتها، للمطالبة بعمل جمعية عمومية طارئة للقضاة كما تقدم بشكاوى للنائيب العام المستشار هشام بركات ضد وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز ههيا.

واختتم حديثه قائلا "المحامون انتصروا على القضاة فى أزمتهم".