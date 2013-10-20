تخريج دفعة جديدة من كلية الحقوق جامعة طنطا

احتفلت جامعة طنطا اليوم الأحد بتخريج دفعة 2013 من كلية الحقوق بحضور الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق رئيس الجامعة، ونائبى رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد يوسف الشحات عميد الكلية.

وأكد الدكتور عبدالحكيم أن الجامعة تبذل كل جهد يعلى من شأنها ومكانتها ويدعم مسيرتها نحو النهوض والارتقاء.

وطالب طلاب الجامعة بالعمل باجتهاد من أجل تحقيق حلم الوطن وطموحاته وأن يسعوا لتطوير تلك الطموحات بالعلم وتطوير آدائهم فى حياتهم العملية التى يجب ألا تكون مجرد وظيفة يقومون بها بل رسالة يؤتمنون على أدائها بكل إخلاص وتفانى.

وفى ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على أوائل الدفعة .