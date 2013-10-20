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مدير أمن الوادى الجديد: عصام العريان ليس موجودا بالداخلة

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مدير أمن الوادى الجديد: عصام العريان ليس موجودا بالداخلة مدير أمن الوادى الجديد: عصام العريان ليس موجودا بالداخلة

قال اللواء أحمد سليمان مدير أمن الوادى الجديد، إن عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، غير متواجد داخل نطاق محافظة الوادى الجديد، وأن ما يتردد عن تواجده بإحدى قرى الداخلة غير صحيح، وخاصة أن المديرية تقوم بشن الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين على ذمة قضايا.

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مديرية الأمن بكافة قطاعاتها، تقوم بتأمين كافة منافذ المحافظة من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة، والتى تمكنت من ضبط عدد كبير من قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، إضافة إلى ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا وأحكام بالسجن الجزئى والمستأنف، مؤكدا على أن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار الأمنى منذ أحداث العنف التى شهدتها مدينة الخارجة، أثناء احتفالات أكتوبر والقبض على عدد من قيادات المحظورة بناء على أوامر الضبط والإحضار بقرارات النيابة.

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