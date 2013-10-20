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طلاب "الإخوان" يستفزون الشرطة ويخرجون بمظاهرة خارج حرم جامعة المنصورة

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طلاب "الإخوان" يستفزون الشرطة ويخرجون بمظاهرة خارج حرم جامعة المنصورة طلاب "الإخوان" يستفزون الشرطة ويخرجون بمظاهرة خارج حرم جامعة المنصورة

كتب : صالح رمضان الأحد 20-10-2013 17:23

خرج طلاب جامعة المنصورة بمظاهرة خارج الحرم الجامعي في محاولة لاستفزاز الأهالي والشرطة بعد وقوع اشتباكات عنيفة خلال مرتين خرج فيها الطلاب بمظاهرة من الجامعة.

وقام الطلاب بالطواف في مظاهرة في شوارع الجامعة وهم يرفعون صور زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في مظاهرات سابقة والمتهمين بالتحريض على العنف واتجهوا بالمظاهرة إلى كلية الطب البيطري ثم كلية الطب وخرجوا من البوابة إلى شارع الجمهورية ثم طريق المشاية السفلية وصعدوا مرة أخرى واقتحموا البوابة الرئيسية للجامعة وعادوا مرة أخرى من حيث بدأوا.

وخلال المظاهرة، ردد الطلاب الهتافات المعادية للجيش والشرطة ورفعوا إشارة رابعة، وأعلن الطلاب عن تنظيم مظاهرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، حتى يتم الإفراج عن زملائهم.

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