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مدرب القطن: فريقي كان أفضل من الأهلي

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مدرب القطن: فريقي كان أفضل من الأهلي مدرب القطن: فريقي كان أفضل من الأهلي

أبدى سباستيان ديسابري المدير الفني لفريق القطن فخره بلاعبيه رغم توديع دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي من دور نصف النهائي.

الأهلي خطف تعادلا مع القطن في الكاميرون بهدف لمثله في جولة الذهاب من المسابقة.

في جولة الإياب، تقدم الأهلي بهدف مبكر، لكن القطن تعادل ليلجأ الطرفان إلى ركلات ترجيح، فاز بها الفريق الأحمر.

وقال ديسابري عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "أنا فخور بهذا الفريق، بلاعبين أثبتوا أنهم أقوياء".

وتابع "قدمنا مستوى أفضل من الأهلي، نجحنا في إدارة المباراة لكن ركلات الحظ كان لها رأي آخر".

وأتم "يكفيني فخرا ما حققناه حتى الآن في هذه البطولة".

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فيديو اليوم السابع