في Arabs Got Talent نجوى كرم تفرض رأيها على الرجال الثلاثة

انتهت مرحلة اختبار الأداء من برنامج Arabs Got Talent، لتبدأ في الأسبوع المقبل مرحلة النصف نهائيات التي ستفتتح بالحلقة الأولى من العروض المباشرة التي سيشارك فيها 48 مشتركاً كانوا من وجهة نظر لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي جابر والفنانة نجوى كرم والممثلين ناصر القصبي وأحمد حلمي الأفضل من أصل 90 مشتركاً كان قد تمّ اختيارهم خلال الأسابيع الماضية، للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البرنامج بعد أن قاموا باستعراض مواهبهم المختلفة غناءً ورقصاً وتمثيلاً وعزفاً ورسماً واستعراضاً وألعاب خفة وجمباز ....

بشكل منفرد أو فرقاً سيتنافس المتسابقون الـ 48 فيما بينهم لإثبات أفضل ما لديهم والانتقال من بعدها إلى مرحلة التصفيات النهائية التي سيتوج على أثرها الفائز الذين يستحق أن يحمل لقب Arabs Got Talent.

"مجزرة المواهب"

انقسمت الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة اختبار الأداء إلى قسمين، حيث استكمل المشتركون في القسم الأول استعراض مواهبهم واختارت اللجنة من بينهم من يستحق أن ينتقل إلى مرحلة النصف نهائيات، وفي القسم الثاني اجتمع أعضاء اللجنة للتشاور في ما أسموه بـ "مجزرة المواهب" حيث تمّت إعادة النظر في الاختيارات السابقة للمتأهلين الـ 90 واختيار الأفضل بين الأفضل. ورست المشاورات على 48 اسماً، حيث تمّ الاتصال بالجميع هاتفياً وإبلاغهم بالنتيجة سلباً أو إيجاباً.

في الحلقة الأخيرة من مرحلة الاختبارات تمّ اختيار مجموعة مواهب تميزت بأدائها وتمكنت من الحصول على "نعم" من أعضاء اللجنة حيث كان هناك نوع من التناغم والانسجام والتوافق في الآراء بين نجوى كرم وأحمد حلمي وناصر القصبي حول المتبارين. وأبرز الفائزين كان عاشق نجوى سعد شديد، ومحمد بيومي من مصر- الذي قدّم استعراضاً في " بوبينغ دانس" وفريق شريفين تروم الذي تميز بالرقص البهلواني ومحمود "X" الذي فاز عن فئة " بيت بوكس" و فريق Bled’art عن فئة الرقص البهلواني وعبد المجيد عبد لله عن فئة الغناء، وهادر بوليلا عن فئة رقص الهيب هوب ومحمد أحمد عن "البريك دانس" وجوني عواد عن فئة الغناء، و D-sharp band عن فئة العزف وفريق Sheyaab الذي قدّم استعراضاً كوميدياً.

لكن التناغم بين أعضاء لجنة التحكيم لم يكن موجوداً خلال جلسة المناقشة وإعادة النظر، حيث اتفق الرجال الثلاثة على نجوى كرم التي استطاعت أن تفرض رأيها بقوة وأن تبدي حماسة بالغة في انتقال بعض المواهب إلى مرحلة التصفيات.