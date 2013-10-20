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حصرياً: Rihanna محجبة.. وفشل حفلتها في أبوظبي

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حصرياً: Rihanna محجبة.. وفشل حفلتها في أبوظبي حصرياً: Rihanna محجبة.. وفشل حفلتها في أبوظبي

أحيت الفنانة العالمية Rihanna حفلاً في إمارة أبوظبي، يوم أمس السبت 19 أكتوبر في ميدان دو بجزيرة ياس.

وقدمت Rihanna مجموعة من أجمل أغانيها، رافقتها عروض مثيرة وحيوية، لكن أثارت النجمة غضب جمهورها بسبب مشكلة في حبالها الصوتية، فصوتها كان متذبذباً ونفسها مقطوعاً طوال الوقت، فرأى البعض أنه ذهب ليشاهد Rihanna ترقص فقط وليس لسماع صوتها.

وعلى الرغم من فشل Rihanna غنائياً، إلاّ أن النجمة كانت ودودة جداً مع جمهورها ومتواضعة.

من جانب آخر، أثارت Rihanna موجة من البلبلة، بعد أن نشرت عبر حسابها على أنستغرام صوراً لها محجبة أمام أحد مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.

يذكر أن مجلة فوربس توجت ريهانا بلقب النجمة الأولى في الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم، إذ تحظى بأكثر من 2.9 مليار مشاهدة على موقعي يوتيوب وVEVO، وهو أكبر رقم تحققه فنانة، وأكثر من 63 مليون إعجاب على صفحتها على الفيسبوك، وأكثر من 27 مليون متابع على تويتر.

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