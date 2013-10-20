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الأميركي من أصل لبناني Casey Kasem لن يعيش إلا أشهراً معدودة

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الأميركي من أصل لبناني Casey Kasem لن يعيش إلا أشهراً معدودة الأميركي من أصل لبناني Casey Kasem لن يعيش إلا أشهراً معدودة

أعلنت زوجة المذيع الأمريكي السابق من أصول لبنانية، Casey Kasem، أنه لم تعد لدى الأخير إلا أشهر معدودة ليعيشها.

وأفاد موقع (تي إم زي) الأميركي أن Jean Kasem زوجة المذيع الأميركي الشهير، تغيبت عن جلسة في المحكمة التي تنظر في دعوى رفعتها امرأة تتهمهما فيها بإساءة معاملتها يوم كانت تعمل لديهما.

وأشار إلى أن محامي قاسم حضر بدلاً عنها وقال إن موكلته تطلب إرجاء القضية لعدة أشهر.

وقدّم المحامي وثائق قانونية تقول فيها Jean إن "زوجي مريض ويشارف على الموت ما يمنعه من مغادرة المنزل"، مؤكدة أنه لن يعيش إلاّ أشهر قليلة.

يشار إلى أن Casey م (81 سنة) يعاني من مرض باركنسون.

ويذكر أن Casey ولد من أبوين لبنانيين، وبدأ حياته المهنية بإذاعة أول برامجه من ديترويت، وقد اشتهر بأداء صوت "شاغي" في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "سكوبي دو".

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