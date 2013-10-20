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Kate Middleton تلعب الكرة الطائرة.. ورشاقتها تثير غيرة النساء

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Kate Middleton تلعب الكرة الطائرة.. ورشاقتها تثير غيرة النساء Kate Middleton تلعب الكرة الطائرة.. ورشاقتها تثير غيرة النساء

لم تستعرض دوقة كامبريدج Kate Middleton مهارتها في الكرة الطائرة فقط أثناء زيارتها يوم الجمعة 18 أكتوبر لمتنزه الملكة إليزابيث الأوليمبي في لندن، بل كشفت أيضاً قوامها الرشيق بعد الولادة.

وكانت إطلالة Kate أنيقة ورشيقة للغاية بـ "تي شيرت" أبيض مخطط بالأسود وسروال جينز كحلي ضيق وجاكت باللون نفسه، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالي.

واستعرضت Middleton من خلال الصور التي تم التقاطها لها، رشاقتها التي استعادتها بعد ولادتها لطفلها الأول جورج، وذلك قبل 3 شهور، وتحديداً في 22 يوليو الماضي، فحازت الصورة على إعجاب الكثيرات وتساءلن حول سر رشاقتها الدائمة حتى بعد مرورها بتجربة الحمل والولادة.

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سيدتي