محمد يوسف: لم نتدرب.. لم نكن سعداء.. لكننا فزنا

أثنى محمد يوسف المدير الفني للأهلي على لاعبيه رغم التأهل بصعوبة بالغة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب القطن الكاميروني.

الأهلي سجل مبكرا، لكن مستواه هبط بشدة في الشوط الثاني واستقبلت شباكه هدفا حول اللقاء إلى ركلات الترجيح.

وفاز الأهلي في ركلات الترجيح بعد ماراثون في تنفيذ كرة تلو الأخرى.

وقال يوسف عقب المباراة لقناة الجزيرة الرياضية: "أملك في فريقي 11 لاعبا دوليا، لم أرهم إلا قبل اللقاء بـ48 ساعة".

وتابع "خضنا مرانين فقط، حالة اللاعبين نفسيا كانت سيئة بعد الهزيمة امام غانا، لم يكن اللاعبون سعداء طبعا واحتجنا لتأهيلهم نفسيا".

ويتحدث يوسف عن مشاركة عدد من لاعبي الاهلي يتقدمهم وائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وأحمد شديد قناوي وشريف إكرامي وحسام عاشور في خسارة مصر أمام غانا بنتيجة 6-1.

وأتم يوسف "الآن علينا التركيز في نهائي دوري الأبطال، لكن علي مجددا أن أشكر اللاعبين".