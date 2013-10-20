بدء ورشة "الفصل من المنبع" لمؤسسات المجتمع المدنى بوزارة البيئة

بدأت وحدة الشباب بوزارة الدولة لشئون البيئة منذ قليل فعاليات محاضرة عن المشروع الذى تتبناه الوزيرة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، حول مبادرة الفصل من المنبع للمخلفات، بحضور العاملين فى الوزارة وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، إن منظومة الفصل من المنبع تحتاج حالة من التوعية المجتمعية من خلال التنسيق والتعامل بين كافة الجهات الاجتماعية، لتوعية المواطنين بكيفية التطبيق، وستشمل حملة التوعية بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات.