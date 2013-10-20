أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء ورشة "الفصل من المنبع" لمؤسسات المجتمع المدنى بوزارة البيئة

Google+ Print
بدء ورشة "الفصل من المنبع" لمؤسسات المجتمع المدنى بوزارة البيئة بدء ورشة "الفصل من المنبع" لمؤسسات المجتمع المدنى بوزارة البيئة

بدأت وحدة الشباب بوزارة الدولة لشئون البيئة منذ قليل فعاليات محاضرة عن المشروع الذى تتبناه الوزيرة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، حول مبادرة الفصل من المنبع للمخلفات، بحضور العاملين فى الوزارة وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال وائل رضا رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، إن منظومة الفصل من المنبع تحتاج حالة من التوعية المجتمعية من خلال التنسيق والتعامل بين كافة الجهات الاجتماعية، لتوعية المواطنين بكيفية التطبيق، وستشمل حملة التوعية بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365