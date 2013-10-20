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بالصور.. طلاب الجامعة الألمانية يشاركون فى مبادرة "فى حب مصر" بالأقصر

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شاركت الجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال وفد طلابى فى مبادرة "فى حب " بالأقصر، وتكون من 39 طالبا وطالبة بمختلف السنوات الدراسية بكلياتها ضم فريق لكرة القدم، وآخر لكرة السلة، وهيئة إشراف برئاسة الدكتور فاروق الرزاز، رئيس إدارة النشاط الطلابى بالجامعة، ورنا إبراهيم المنسق الإعلامى للجامعة، استجابة لدعوة المحافظ اللواء طارق سعد الدين، للجامعات والهيئات لزيارة المدينة والترويج السياحى لها وإثبات استتباب الأمن والأمان بها.

وأشارت الجامعة فى بيان لها، أنه استقبل الوفد عند صعوده للطائرة مغادراً إلى الأقصر طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، الذى أثنى على هذه الدعوة وخاصة فكرة تضمين برنامج الزيارة إقامة مهرجان لمباريات رياضية بين الجانبين، متمنياً رحلة موفقة لهم، وأعقب هذا اللقاء احتفال شعبى رائع تم بمجرد هبوط الطائرة بمطار الأقصر، حيث استقبل الوفد بالورود عدد من فتيات المحافظة متشحين بالزى الفرعونى، وفريق راقص للتنورة.

كما نظم اللواء طارق سعد الدين، مؤتمراً صحفيا للوفد الزائر، بدأ بكلمة ترحيب وتقدير للحضور وأشاد بتحمس الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاحتضانه فكر تنشيط السياحة بمصر ومساهمته الفورية بإيفاد هذا الوفد.

وأعلن اللواء طارق أن الجامعة هى أول جامعة مصرية خاصة تستجيب لهذه الحملة الهادفة إلى تنشيط السياحة، التى دعا لها فى حملته لإعادة جذب السياح مرة أخرى للمحافظة بعد تراجع أعداد الوفود السياحية القادمة للأقصر، وما ترتب عليه من انتكاسات لجميع المهن المرتبطة بالقطاع السياحى الذى يعتمد عليه الدخل القومى الأساسى الثابت لهذه المحافظة، الأمر الذى أدى إلى ركود الحركة الاقتصادية للمحافظة بالكامل.

وفى هذا السياق طلب المحافظ من رئيس مجلس أمناء الجامعة إعداد الدراسات التنموية لمساعدة المحافظة لوضع رؤية إستراتيجية لها فى مجالات الزراعة والصناعة، مما قد يعود بالنفع عليها وعلى طلاب الجامعة، من حيث تطبيق التدريب العملى الذى يتلقونه فى دراستهم الأكاديمية للعلوم المختلفة.

وأضاف أن رئيس مجلس أمناء الجامعة أقترح إجراء دراسة عن إمكانية تنظيم معرض سنوى لتجميع أصحاب الأعمال اليدوية وأصحاب البازارات من أبناء محافظة الأقصر لعرض أعمالهم بألمانيا دعما لهذه الصناعات الحرفية ولحمايتها وإحياء تراثها من جديد، عن طريق تأسيس مراكز متخصصة تدريبية تصقل موهبتهم وتقدم لهم الحديث فى تلك المهن.

استعرض المحافظ أيضا فى مؤتمره الصحفى لقاءه بالدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس الجامعة، حيث تباحثا إمكانية إقامة مشروع لمركز لعلاج الأورام بالليزر بمحافظة الأقصر، حيث أبدى عبد القادر موافقته على تحمل تكاليف تجهيزه، ويتم حاليا مخاطبة وزير الإسكان لتخصيص الأرض المطلوبة لإقامة هذا الصرح الطبى الذى سوف يساهم كثيراً فى علاج هذا المرض اللعين الذى بلغ عدد المصابين به سنوياً بمصر 200 ألف مريض، وتجدر الإشارة إلى أنه سوف تتعاون إحدى الجمعيات الخيرية – فضل المحافظ عدم ذكر اسمها – تحمل تكاليف البناء لهذا المشروع العلاجى الخيرى.

ومن جانب آخر تضمن برنامج زيارة الوفد عدداً من المناطق السياحية الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية، وإقامة عدد من المباريات الرياضية للعبتى كرة القدم والسلة بنادى الأقصر، أقيمت له خصيصاً احتفالية رياضية بدأت مراسمها بحضور المحافظ وعدد من مسئولى الإعلام والرياضة ومجموعة من السائحين، دعتهم فيها رنا إبراهيم، المنسق الإعلامى للجامعة، للحضور بعد أن أبدوا إعجابهم بالزى الذى صممته الجامعة خصيصاً لطلابها المشاركين فى حملة "الجامعة الألمانية بالقاهرة فى حب مصر".

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