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الاتحاد الأوروبي يبحث ملف مساعدات مصر.. ويؤكد التزامه بتقديمها للمستهدفين

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الاتحاد الأوروبي يبحث ملف مساعدات مصر.. ويؤكد التزامه بتقديمها للمستهدفين الاتحاد الأوروبي يبحث ملف مساعدات مصر.. ويؤكد التزامه بتقديمها للمستهدفين

يعقد مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين، في لوكسمبورج، اجتماعًا يناقش فيه التحضيرات الجارية لمؤتمر «جنيف 2»، فضلاً عن مناقشة الوضع في والملف السوري، بما يتضمنه من بعد إنساني وآخر يتعلق بترسانة الأسلحة الكيماوية.

ومن المقرر أن تعرض مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد، كاثرين آشتون، التي ستترأس الاجتماع، تقريرًا حول زيارتها الأخيرة لمصر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أن «وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون الرسالة المشتركة للكتلة الأوروبية إزاء الوضع في مصر، كما سيستعرض الاجتماع ملف المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى مصر».

وأشار «نادال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أن «مناقشة المساعدات تهدف للتحقق من أنها تصل إلى الجهات المستهدفة، والتي تتوافق مع احتياجات مصر، والتأكيد على موقف الاتحاد حيال العملية السياسية والالتزامات التي قدمت لوضع البلاد على طريقة الانتقال الديمقراطي، وأن الاتحاد ملتزم بتقديم المساعدات للشعب المصري».

وقال «نادال»، فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرض له الكاتب علاء الأسواني في معهد العالم العربي في باريس، قبل بضعة أيام، من قِبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، إن بلاده «تقف ضد كل أشكال العنف، بحق المثقفين».

وأضاف: «من الضروري حماية حرية التعبير والسلامة الجسدية، كما نستنكر كل أشكال العنف، خاصة في صرح بمستوى معهد العالم العربي»، مشيرًا إلى أن «واجب كل القوى السياسية الاستجابة إلى تطلعات الشعب المصري التي عبر عنها خلال ثورته والمتمثلة في التسامح واحترام حقوق المرأة والديمقراطية، وهو ما يجب أن يغلب في مصر».

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