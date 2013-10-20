أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة وكيلى الرى بالقليوبية وكفر الشيخ

حصلت "اليوم السابع" على أسماء المتوفى والمصابين فى حادث تصادم سيارة جيب شروكى كان يستقلها وكلاء وزارة الرى بالقليوبية وكفر الشيخ، على طريق سندنهور، وسيارة أجرة بالطريق الزراعى السريع فى مركز بنها.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة الأجرة ويدعى "صبحى مرسى عباس " -35 سنة، وأصيب كل من " سعيد حسين زكى " – 57 سنة وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، و"إبراهيم زكى " – 57 سنة وكيل وزارة الرى بالقليوبية، باشتباه كسر فى العمود الفقرى، و" محمد عاصم أبو ضيف " 22 سنة، و" محمد محمد شلبى " 42 سنة، و"عبد الرحم أحمد " 40 سنة، مصابين باشتباه ارتجاج فى المخ، وعصام يونس السيد "45 سنة، كسر مضاعف بالساقين، و" أحمد عبد الحميد حسن " مصاب بكسر فى الضلوع، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها العام.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم مروع بالطريق الزراعى القاهرة – بنها أمام نفق سندنهور، وتسبب الحادث فى تعطل الطريق، وبانتقال اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، والعميد أسامة عايش، تبين أن الحادث وقع بين سيارة كان يستقلها وكيلا وزارة الرى بالقليوبية وكفر الشيخ وسيارة أجرة لقى قائدها مصرعه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة بنها التحقيق برئاسة عماد مهنى، وبإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.