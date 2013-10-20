التشكيل - جمعة وشديد على الدكة.. ونجيب أساسيا أمام القطن

يجلس وائل جمعة وأحمد شديد قناوي على دكة الأهلي، في موقعة القطن الكاميروني ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب محمد نجيب أساسيا في دفاع الأهلي أمام شريف إكرامي، بجوار شريف عبد الفضيل وأحمد فتحي وسيد معوض الذي يشارك على حساب شديد قناوي.

أما وسط الملعب، فقد أراح الأهلي لاعبه حسام عاشور، وقرر المدير الفني محمد يوسف الدفع بالثنائي رامي ربيعة مع شهاب الدين أحمد أمام الدفاع.

ويعول يوسف على الرباعي الهجومي المعتاد للشياطين الحمر، يقوده محمد أبو تريكة ومعه وليد سليمان وعبد الله السعيد وأحمد عبد الظاهر.

ويجلس عماد متعب على دكة البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.