«نتنياهو»: النظام الإيراني «ضلّل المجتمع الدولي» ويجب تشديد الضغوط عليه

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، النظام الإيراني بـ«تضليل المجتمع الدولي»، وقال نتنياهو في تصريحات في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، نقلتها عنه الإذاعة الإسرائيلية: «يجب أن لا ننسى أن النظام الإيراني قام بتضليل المجتمع الدولي بصورة منتظمة ويجب الاستمرار في ممارسة الضغوط على طهران بل تشديدها طالما لم تترجم الأقوال الإيرانية إلى أفعال».

وحذر نتنياهو من خطورة «إضفاء صبغة الشرعية الدولية على النظام الإيراني»، متهمًا إياه بـ«المشاركة في ذبح المدنيين في سوريا وممارسة الإرهاب في أنحاء العالم والدعوة إلى القضاء على إسرائيل خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامجه النووي بشكل فاضح».

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز إن «هناك موقفًا دوليًا موحدًا يقضى بأن إيران ستختبر وفقًا لأفعالها لا وفقًا لأقوالها»، مضيفًا أنه «لا يمكن لطهران استبدال الأفعال بالأقوال».

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