أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الداخلية» تنفي اقتحام الأمن لجامعة الأزهر.. وتُهيب بالطلاب عدم تعطيل المرافق

  • مصر
  • 23
Google+ Print
«الداخلية» تنفي اقتحام الأمن لجامعة الأزهر.. وتُهيب بالطلاب عدم تعطيل المرافق «الداخلية» تنفي اقتحام الأمن لجامعة الأزهر.. وتُهيب بالطلاب عدم تعطيل المرافق

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، الأحد، ما نشر حول اقتحام قوات الأمن لجامعة الأزهر، مؤكدًا أن ذلك الخبر عار تماماً عن الصحة.

وقال المصدر في تصريحات، الأحد: «في حوالي الساعة 1 ظهراً تجمع أكثر من 3 آلاف طالب، وطالبة من جامعة الأزهر خارج بوابة الجامعة، وقاموا بقطع طريق النصر في الاتجاهين، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحاور معهم لمدة تجاوزت نصف الساعة في محاولة لإقناعهم بفتح الطريق، إلا أنهم أصروا على موقفهم، مما تسبب في ارتباك شديد بحركة المرور، ورددوا هتافات معادية للشرطة، وتعدوا على القوات بالحجارة، وأشعلوا النيران بأحد صناديق القمامة أمام الجامعة، ما اضطر القوات لاستخدام الغاز المسيل للدموع وتفريقهم، وضبط عدد منهم، فاضطروا إلى التراجع داخل الجامعة، وتم تسيير حركة المرور أمام المواطنين».

وأضاف المصدر: «لا صحة لما بثته قناة الجزيرة القطرية حول اقتحام قوات الأمن لجامعة الأزهر، وذلك الخبر عار تماماً عن الصحة».

وأهابت وزارة الداخلية بـ«الأبناء الطلاب اتباع الطرق السلمية للتعبير عن الرأي، وعدم تعطيل المرافق العامة، أو تهديد أمن وسلامة المواطنين».

وقطع المئات من الطلاب والطالبات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين طريق النصر أمام جامعة الأزهر، الأحد، مما تسبب في إصابة حركة المرور بالشلل التام بالمنطقة.

وردد الطلاب المتظاهرون أثناء وقوفهم بطريق النصر هتافات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، من بينها «مرسى رئيسي» و«الداخلية بلطجية»، كما رفع المتظاهرون «إشارات رابعة» وارتدى بعضهم «تي شيرتات» مطبوعًا عليها «إشارات رابعة».

ورفع المتظاهرون «إشارات رابعة»، كما رفعوا الشعارات المعادية للجيش والفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب

نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر