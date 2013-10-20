عودة قطارات «القاهرة– الإسكندرية» الثلاثاء.. وخطوط القبلي بعد محاكمة مرسي

وافقت الأجهزة الأمنية والسكة الحديد، الأحد، على عودة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» فقط بشكل تدريجي، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وتم تأجيل عودة قطارات الوجه القبلي لما بعد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر رسمية بهيئة السكة الحديد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية، قام بعمل محضر تشغيل بحضور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، ومندوب وزارة الدفاع.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على تشغيل 5 قطارات بدلاً من 7 كتشغيل تجريبي، من بينهم 5 قطارات مكيفة، بالإضافة إلى القطارات التي تعمل بين «القاهرة – بنها»، على أن يبدأ أول قطار في الساعة الثامنة صباحًا، مشيرة إلى أن الشرطة قامت برفع درجة الاستعداد داخل محطات الوجه البحري الرئيسية، والتي سيتوقف بها القطارات.

وأشارت المصادر أن الأجهزة الأمنية أرجأت جدول تشغيل قطارات الوجه القبلي، لحين استقرار التشغيل الوجه البحري بشكل كامل، مشيرة إلى أنها لن تعمل قبل موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى قناوي، رئيس الشركة المصرية لصيانة السكة الحديد، إنه لم يتلق أي إخطارات بعدد القطارات التي سيتم الدفع بها يوم التشغيل.