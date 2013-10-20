مصدر بـ«منفذ السلوم»: المعبر مفتوح مع تطبيق قرار حظر سفر المصريين إلى ليبيا

أكد مصدر مسؤول بمنفذ السلوم البري أن العمل يجري بصورة طبيعية أمام حركة الأفراد والبضائع وذلك مع تطبيق قرار رئيس مكتب الأمن القومي بحظر سفر المصريين إلى ليبيا، مع استمرار العمل في الاتجاهين لغير المصريين والسماح بدخول المصريين القادمين من ليبيا.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الأمنية بالمنفذ مستقرة ولا توجد أي تجاوزات أو مخالفات، ولم يشهد المنفذ أي تكدس للمسافرين أو الشاحنات في الاتجاهين.

وكان اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، أوضح أن إدارة ميناء السلوم البري قد تلقت اتصالًا تليفونيًا من رئيس مكتب الأمن القومي السبت، يتضمن حظر سفر جميع المصريين إلى الجانب الليبي وذلك خشية تعرض حياتهم للخطر، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، فيما قامت المديرية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية في هذا الشأن والتنسيق مع فرعي الأمن العام والوطني بمطروح.

يذكر أن هناك مجموعة من الشاحنات يقودها سائقون مصريون تم احتجازها من قبل مسلحين في منطقة أجدابيا الليبية .